ليفركوزن يحافظ على الصدارة وليفاندوفسكي ينقذ بايرن

حافظ باير ليفركوزن على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه كولن 4-صفر، فيما أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ من الخسارة وقاده للفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-1، كما فاز لايبزيغ بصعوبة على هوفنهايم 1-صفر في المرحلة الثانية عشرة الأربعاء.

وابقى ليفركوزن على فارق النقطة مع بايرن الثاني ولايبزيغ الثالث بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة مقابل 27 للفريقين الاخرين.

في المباراة الاولى بادر ليفركوزن للضغط باكرا على مرمى مضيفه المتعثر صاحب المركز الخامس عشر وسجل هدفين سريعين عبر ميتشيل فايزر الذي تابع كرة مرتدة من المدافع البلجيكي سيباستيان بورنوا بتسديدة يسارية من مسافة متوسطة في المرمى (8)، والفرنسي موسى ديابي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس (10).

وفي الشوط الثاني واصل الضيوف سيطرتهم وسجلوا هدفين عبر التشيكي باتريك تشيك (54) والشاب فلوريان فيرنز البالغ من العمر 17 عاما (59).

وفي الثانية، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه بايرن من الخسارة صفر-1 امام فولفسبورغ بتسجيله ثنائية أكدت احقيته بأن يتوج غدا الخميس بلقب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب لعام 2020.

وسجل ماكسميليان فيليب هدف السبق سريعا من كرة مقصية من مسافة قريبة عجز مانويل نوير عن صدها (5).

وأدرك ليفاندوفسكي التعادل في الوقت الضائع من الشوط الأول اثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (45+1)، وأضاف الثاني بعدما تقدم بالكرة وتلاعب بالمدافعين وسدد كرة قوية في المرمى (50).

وتجاوز البولندي حاجز الـ 250 في البوندسليغا، إذ بهدفي اليوم اصبح رصيده 251 هدفا مع كل من بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما عزز رصيده في صدارة ترتيب الهدافين ليصبح 15 هدفا.

وسبق له أن سجل 71 هدفا في 63 مباراة في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم الماضي 2019-2020 مرورا بالموسم الحالي، وذلك اكثر من أي لاعب آخر في أندية البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وفي المباراة الثالثة، جاء هدف الفوز للايبزيغ عن طريق النمسوي يوسف بولسن (60). وفي بقية المباريات تواصلت محن شالكه بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ صفر-2، فيما خسر أرمينيا بيليفيلد امام ضيفه أوغسبورغ صفر-1.

