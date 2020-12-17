  • مباشر
اللغة

محكمة أرجنتينية تقضي بضرورة حفظ جثة مارادونا

مارادونا
الأسطورة توفي الشهر الماضي

محكمة أرجنتينية تقضي بضرورة حفظ جثة مارادونا

متابع الغاء المتابعة

بوينس آيرس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قضت محكمة أرجنتينية "بضرورة حفظ" جثة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم في البلاد في حالة الحاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب.

وتوفي مارادونا الشهر الماضي بسبب سكتة قلبية وتم دفنه في 26 نوفمبر في مقبرة خارج بوينس آيرس.

وكان محامي مارادونا أبلغ "رويترز" في وقت سابق أن عينات الحمض النووي موجودة بالفعل، لكن المحكمة قالت إنه لا يجب حرق جثة لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق.

وأصبح خمسة أبناء معترف بهم بالإضافة إلى ستة آخرين طلبوا إثبات نسبهم جزءا من عملية ميراث معقدة في الأرجنتين.

وقالت ماغالي جيل البالغ عمرها 25 عاما إنها اكتشفت أن مارادونا هو والدها قبل عامين.

واعترف مارادونا بأربعة أبناء في الأرجنتين وواحد في إيطاليا أثناء مسيرته في نابولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض
"تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد