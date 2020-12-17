نابولي يعلن غياب ميرتنز 3 أسابيع

أعلن نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الخميس أن المهاجم دريس ميرتنز سيغيب لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في الهزيمة 1-صفر يوم الأربعاء أمام مضيفه إنتر ميلان.



وخرج الدولي البلجيكي البالغ من العمر 33 عاما باكيا من الملعب في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في سان سيرو.



وقال النادي في بيان: أظهرت الفحوصات إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، سيتم إعادة تقييم حالته في غضون ثلاثة أسابيع. بدأ ميرتنز بالفعل عملية إعادة التأهيل والتي ستستمر في بلجيكا خلال فترة عيد الميلاد.



وسيغيب ميرتنز عن أربع مباريات على الأقل في الدوري الإيطالي أمام لاتسيو وتورينو وكالياري وسبيتسيا خلال فترة تعافيه.



وسجل ميرتنز، وهو هداف نابولي على مر العصور، خمسة أهداف في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.



ويحتل نابولي المركز الرابع في الدوري متأخرا بخمس نقاط عن ميلان المتصدر بعد 12 مباراة.

