  • مباشر
اللغة

غوارديولا: دي بروين لن يحصل على راحة

دي بروين
البلجيكي دي بروين لاعب سيتي

غوارديولا: دي بروين لن يحصل على راحة

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، إن لاعب الوسط كيفن دي بروين لن يحصل على راحة في الأسابيع المقبلة لدوره المؤثر مع الفريق المتعثر في تسجيل الأهداف هذا الموسم.

ويحتل سيتي المركز التاسع في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ليفربول وسيخوض أربع مباريات خلال عشرة أيام مقبلة، منها مواجهة ضد أرسنال في دور الثمانية بكأس الرابطة.

وخاض دي بروين 90 دقيقة في آخر سبع مباريات لسيتي في الدوري كما لعب مرتين مع بلجيكا الشهر الماضي.

وعن إمكانية إراحة دي بروين في رحلة إلى ساوثامبتون يوم السبت أبلغ غوارديولا الصحافيين: في الوقت الحالي لا يمكن ذلك لأنه مهم جدا لنا. لن يحصل على راحة لأننا نحتاجه في الوقت الحالي ونال راحة في دوري أبطال أوروبا وفي مباريات أخرى سابقة.

ويعاني مهاجمو سيتي للتسجيل ويعتمد غوارديولا بشكل كبير على لاعبي الوسط والأجنحة لهز الشباك.

ولم يحرز مهاجم الأرجنتين سيرجيو أغويرو أي هدف في الدوري حتى الآن بعد أن قلصت الإصابات مشاركاته بينما سجل غابريل جيسوس هدفين فقط.

وشدد المدرب الإسباني على ضرورة صناعة المزيد من الفرص. وقال: سجلنا 40 هدفا في أول 12 جولة عند فوزنا بأول لقب للدوري (في 218) و36 في نفس المرحلة خلال اللقب الثاني (في 2019) وفي الموسم الماضي سجلنا 35 هدفا أما هذا العام فسجلنا 18 هدفا. في الموسم الماضي سجلنا أهدافا أكثر من البطل ليفربول لكن للأسف استقبلنا الكثير من الأهداف. يجب أن نحرز المزيد ويعرف الجميع ذلك لكن هذا لا يعتمد على لاعب بعينه. ليست مسؤولية المهاجمين فقط ويجب على الجميع صناعة فرص أكثر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

الأكثر قراءة

الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم
بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا بسبب تغيرات المناخ.. مرض قاتل ينتشر شمالًا في أميركا

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد