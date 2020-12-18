غوارديولا: دي بروين لن يحصل على راحة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، إن لاعب الوسط كيفن دي بروين لن يحصل على راحة في الأسابيع المقبلة لدوره المؤثر مع الفريق المتعثر في تسجيل الأهداف هذا الموسم.



ويحتل سيتي المركز التاسع في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر ليفربول وسيخوض أربع مباريات خلال عشرة أيام مقبلة، منها مواجهة ضد أرسنال في دور الثمانية بكأس الرابطة.



وخاض دي بروين 90 دقيقة في آخر سبع مباريات لسيتي في الدوري كما لعب مرتين مع بلجيكا الشهر الماضي.



وعن إمكانية إراحة دي بروين في رحلة إلى ساوثامبتون يوم السبت أبلغ غوارديولا الصحافيين: في الوقت الحالي لا يمكن ذلك لأنه مهم جدا لنا. لن يحصل على راحة لأننا نحتاجه في الوقت الحالي ونال راحة في دوري أبطال أوروبا وفي مباريات أخرى سابقة.



ويعاني مهاجمو سيتي للتسجيل ويعتمد غوارديولا بشكل كبير على لاعبي الوسط والأجنحة لهز الشباك.



ولم يحرز مهاجم الأرجنتين سيرجيو أغويرو أي هدف في الدوري حتى الآن بعد أن قلصت الإصابات مشاركاته بينما سجل غابريل جيسوس هدفين فقط.



وشدد المدرب الإسباني على ضرورة صناعة المزيد من الفرص. وقال: سجلنا 40 هدفا في أول 12 جولة عند فوزنا بأول لقب للدوري (في 218) و36 في نفس المرحلة خلال اللقب الثاني (في 2019) وفي الموسم الماضي سجلنا 35 هدفا أما هذا العام فسجلنا 18 هدفا. في الموسم الماضي سجلنا أهدافا أكثر من البطل ليفربول لكن للأسف استقبلنا الكثير من الأهداف. يجب أن نحرز المزيد ويعرف الجميع ذلك لكن هذا لا يعتمد على لاعب بعينه. ليست مسؤولية المهاجمين فقط ويجب على الجميع صناعة فرص أكثر.