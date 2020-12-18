كومان: فالنسيا مكان صعب وذكرى سيئة لي

وصف رونالد كومان مدرب برشلونة منافسه فالنسيا بفريق يصعب إدارته وسط استعداداته لمواجهة فريقه السابق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة منذ انتهاء فترته المتوترة في 2008.



وربما تكون فترة المدرب الهولندي في فالنسيا الأسوأ في مسيرته التدريبية إذ شهدت تمردا داخل غرف الملابس واحتجاجات من الجماهير وسلسلة نتائج كارثية ما أدى إلى إقالته عندما كان الفريق على حافة الهبوط.



وفاز فالنسيا بكأس ملك إسبانيا قبل وقت قصير من إقالة كومان بينما كان آخر لقب للنادي عندما هزم برشلونة في نهائي الكأس 2019.



وأبلغ المدرب البالغ عمره "57 عاما" مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: فالنسيا ليس أفضل ذكرى لي كمدرب وربما اتخذت بعض القرارات السيئة عندما كنت هناك.



وأضاف : كانت قصة قصيرة لكن على الأقل فزنا بالكأس. فالنسيا مكان صعب وشهد الكثير من التغييرات في آخر 15 عاما والبيئة ليست آمنة للعمل.



ولن يتجادل كثيرون مع كومان بشأن رؤيته لنادي فالنسيا الذي غير 12 مدربا خلال 12 عاما منذ إقالته. وقدم المدرب الحالي خافي جراسيا استقالته في وقت سابق هذا الموسم قبل أن يسحبها مشيرا إلى أن النادي نقض وعوده بشأن تدعيم التشكيلة.



ويتواجد فالنسيا في منتصف جدول الدوري برصيد 14 نقطة من 13 مباراة هذا الموسم لكنه نجح في الفوز على البطل ريال مدريد بجانب ريال سوسيداد الذي تصدر المسابقة في مرحلة مبكرة.



وواجه برشلونة العديد من المشاكل هذا الموسم لكنه يدخل المباراة مفعما بالثقة بعد الفوز على سوسيداد 2-1 يوم الأربعاء بأداء وصف بأنه الأفضل في عهد كومان ويحتل الفريق القطالوني المركز الخامس بفارق ست نقاط عن القمة.



وتابع: نريد أن نلعب كما لعبنا أمام سوسيداد في كل مباراة وأتمنى أن نبقى على هذا النهج ونفوز مجددا.