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مانشستر يونايتد يتعاقد مع نجل واين روني

نجل واين روني مع والده خلال توقيع العقد

مانشستر يونايتد يتعاقد مع نجل واين روني

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مانشستر - رويترز

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قال واين روني مهاجم إنجلترا السابق إن نجله كاي انضم إلى مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر روني البالغ عمره "35 عاما" صورة في حسابه في "إنستغرام" مع زوجته ونجله كاي (11 عاما) الذي حمل قميص يونايتد وعليه اسمه ورقم 10 الذي ارتداه والده خلال مسيرته مع يونايتد.

وقال وين روني: كاي وقع لمانشستر يونايتد. واصل العمل الجاد يا بني.

وانضم روني إلى يونايتد قادما من إيفرتون في 2004 في صفقة قياسية للنادي وأحرز 253 هدفا في 559 مباراة على مدار 13 عاما مع الفريق قبل العودة إلى إيفرتون.

وانتقل روني، هداف المنتخب الإنجليزي عبر العصور، إلى دي.سي يونايتد الأميركي في 2018 قبل الرحيل إلى ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية في إنجلترا ثم وقع عقدا جديدا كمدرب ولاعب في يناير الماضي.

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