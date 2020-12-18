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ميندي "تعويذة" زيدان في الدوري الإسباني

ميندي زيدان
الظهير ميندي وزين الدين زيدان

ميندي "تعويذة" زيدان في الدوري الإسباني

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العربية. نت

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يعد الفرنسي ميندي أحد اللاعبين الذين نجحوا في الحصول على مكانة ضمن التوليفة الأساسية لريال مدريد، ونجح في إبعاد عنصر من الحرس القديم، البرازيلي مارسيلو، وبات ركيزة هامة للمدرب زيدان الذي أصبح يعتمد عليه بصورة كبيرة.

ولعب الظهير الأيسر البالغ من العمر "25 عاما" جميع مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا بمرحلة المجموعات، وتعرض ريال مدريد بوجوده إلى هزيمتين أمام شاختار، إلا أن الدولي الفرنسي أصبح آخر "تعويذة" لزين الدين زيدان في منافسات الدوري، بعدما قرر اعتماده كلاعب أساسي في مكان مارسيلو، وقال المدرب الفرنسي في أحد مؤتمراته الصحافية الأخيرة: لا يعني ذلك أن الظهير البرازيلي ليس في حالة جيدة، إنما ميندي يعمل بشكل جيد للغاية.

وباستثناء الهزايم المذكورة في دوري الأبطال، لم يخسر ريال مدريد في الدوري عندما يتواجد ميندي في التشكيلة الأساسية، حيث بدأ 10 مباريات، حقق خلالها نادي العاصمة الإسبانية 8 انتصارات وتعادلين، كما أنه لم يخسر في الموسم الماضي بالدوري كلاعب أساسي، وذلك خلال 27 مباراة، والمواجهة التي خسرها ريال مدريد على ملعب إشبيلية بالموسم الماضي شارك فيها بديلا لمارسيلو.

وفي الموسم الحالي، عرف الهزيمة كلاعب بديل أمام ألافيس، عندما دخل في مكان مارسيلو، إلا أنه لم يتواجد في هزيمتي ريال مدريد ضد قاديش وفالنسيا.

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