  • مباشر
اللغة

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن تياغو ألكانتارا

تياغو ألكانتارا
الإسباني تياغو ألكانتارا

نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن تياغو ألكانتارا

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قال يورغن كلوب المدير، الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب الفريق، اقترب من العودة إلى الملاعب.

ولم يلعب تياغو، الذي انضم لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف قادما من بايرن ميونخ الألماني، منذ تعرضه لإصابة في الركبة أمام إيفرتون في أكتوبر الماضي.

ولكن اللاعب "29 عاما" ظهر في مقطع فيديو عقب عودته للتدريبات هذا الاسبوع وقال كلوب إنه يقترب بقوة من العودة.

وقال كلوب للصحافيين: إنه يقترب أكثر فأكثر وهو يسير في طريق جيد، ولكننا لن نتسرع في عودته، لا يمكننا أن نتسرع كما أنه لن يتسرع لأنه غير مسموح له.

وأضاف: بالطبع، من الرائع عودته للملعب، والمشاركة في التدريبات، والقيام بالكثير من الأمور، ولكنه لم ينضم لتدريبات الفريق الجماعية بعد، وهذه هي الخطوة الأخيرة.

وقال كلوب إن تياغو سيتم تقييمه في عطلة نهاية الاسبوع.

وقال: سنرى كيف ستكون عطلة نهاية الاسبوع الحالية معه في الملعب وفي الأسبوع المقبل سنرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف: لست على يقين في الوقت الحالي، هناك القليل من الاختبارات، يتعين عليه أن يتجاوزها في الملعب قبل أن نتخذ قرارا بعودته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 خبير أوبئة عن كورونا: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021

الأكثر قراءة

الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم
أهم شخصيات عالمية رحلت في 2020.. بينهم إعلامية بالعربية أهم شخصيات عالمية رحلت في 2020.. بينهم إعلامية بالعربية

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد