  • مباشر
اللغة

أولسان يهزم بيرسبوليس ويتوج بدوري أبطال آسيا

من لقاء أولسان وبيرسبوليس 

أولسان يهزم بيرسبوليس ويتوج بدوري أبطال آسيا

متابع الغاء المتابعة

الدوحة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

توج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على بيرسبوليس الإيراني 2 - 1 يوم السبت في مباراة نهائية مثيرة، أقيمت على ملعب استاد الجنوب.

وافتتح مهدي عبدي قرة التسجيل لبيرسبوليس في الدقيقة 45، ثم أدرك جونيور نيغراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيغراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.

وتوج أولسان هيونداي بذلك بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، حيث فاز باللقب في عام 2012، بينما أخفق بيرسبوليس في التتويج باللقب الأول له وأول لقب للأندية الإيرانية بشكل عام في تاريخ البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم
معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا! معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا!

الأكثر قراءة

حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله
مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه
تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
كيف أوقعت كيف أوقعت "سنونوة" مخابرات إيران بناشط أهوازي في تركيا؟
سلالة جديدة متحورة من كورونا سلالة جديدة متحورة من كورونا "أشد خطورة".. وحديث عن عزل لندن
أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني

قبل أن تذهب

طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا
طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا

اكتشف المزيد