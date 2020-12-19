  • مباشر
اللغة

سواريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إلتشي

سواريز
احتفالية سواريز بهدفه الثاني

سواريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على إلتشي

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

عاد لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لهز الشباك ليساعد فريقه في الفوز 3-1 على ضيفه إلتشي وتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه يوم السبت.

ومنح سواريز، الذي لم يسجل منذ السابع من نوفمبر الماضي، التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 41 بلمسة بسيطة حولت تمريرة أرضية من كيران تريبيير إلى المرمى.

وبعد ذلك انزلق سواريز ليتابع تمريرة عرضية رائعة من يانيك كاراسكو في الدقيقة 58 نحو الشباك ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة مع إياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو وميكل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد.

وعاد إلتشي للمباراة عندما قلص لوكاس بوي الفارق بضربة رأس في الدقيقة 64 إثر تمريرة عرضية رائعة من ركلة ركنية، لكن البديل دييغو كوستا حسم نقاط المباراة لأتلتيكو عبر ركلة جزاء في الدقيقة 80.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم
معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا! معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.. هذا ما يتم تداوله عن لقاح كورونا!

الأكثر قراءة

حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله حدث فلكي لم يشاهده سكان الأرض منذ 800 عام.. هذه تفاصيله
مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه
تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً تناول ثمرة واحدة يومياً من هذه الفاكهة يبقي الطبيب بعيداً
كيف أوقعت كيف أوقعت "سنونوة" مخابرات إيران بناشط أهوازي في تركيا؟
سلالة كورونا الغامضة تدفع جونسون لإغلاق شرق وجنوب لندن سلالة كورونا الغامضة تدفع جونسون لإغلاق شرق وجنوب لندن
أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني أديس أبابا تحتج على تعرض جيشها لهجوم من نظيره السوداني

قبل أن تذهب

طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا
طريقة لفحص كورونا في 10 ثوان مجانا

اكتشف المزيد