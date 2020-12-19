لايبزيغ يهدر فرصة اقتناص الصدارة ويتعادل مع كولن

أهدر رازن بال شبورت لايبزيغ فرصة اقتناص صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه كولن يوم السبت.



ومع إقامة مباراة باير ليفركوزن المتصدر ضد بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني في وقت لاحق تقدم لايبزيغ إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن ليفركوزن.



وعانى لايبزيغ لكسر صمود كولونيا في الشوط الأول وكاد أنخيلينيو، المعار من مانشستر سيتي، أن يهز الشباك لكن تسديدته غيرت اتجاهها إلى خارج الملعب.



وبعد الاستراحة كثف لايبزيغ ضغطه وأهدر كيفن كامبل فرصة خطيرة في الدقيقة 65 وفشل صاحب الأرض في الاستفادة من استحواذه على الكرة.



وبقي كولن في المركز 15 برصيد 11 نقطة فوق منطقة الهبوط مباشرة.