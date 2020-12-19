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ليفاندوفسكي يلدغ ليفركوزن ويمنح بايرن صدارة الدوري

ليفاندوفسكي
فرحة ليفاندوفسكي بهدفه في مرمى ليفركوزن

ليفاندوفسكي يلدغ ليفركوزن ويمنح بايرن صدارة الدوري

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برلين - د ب أ

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اقتنص بايرن ميونخ حامل اللقب فوزا مثيرا من ملعب مضيفه باير ليفركوزن 2 - 1 يوم السبت في مباراة القمة التي جمعت بينهما في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم والتي شهدت تعادل لايبزيغ سلبيا مع ضيفه كولون.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه المدرب الجديد المؤقت هوب ستيفينز في انتشال شالكه من كبوته حيث تواصلت معاناة الفريق بخسارته صفر- 1 على يد ضيفه ارمينيا بيلفيلد لتستمر مسيرته الخالية من الانتصارات للمباراة التاسعة والعشرين على التوالي.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 -1 واينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2 -صفر وفيردر بريمن على مضيفه ماينز 1 -صفر.

وعلى ملعب باي أرينا تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، دور البطولة وقاد النادي البافاري لفوز مثير على ملعب ليفركوزن.

واقتنص بايرن صدارة البوندسليغا بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن ليفركوزن الوصيف ولايبزيغ صاحب المركز الثالث.

ونجح بايرن في قلب تأخره بالهدف الذي تقدم به ليفركوزن بواسطة باتريك ستشيك في الدقيقة 14 ورد بهدف التعادل عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 43 قبل أن يخطف المهاجم البولندي هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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