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مانشستر سيتي يعبر ساوثامبتون بشق الأنفس

مانشستر سيتي ساوثامبتون دي بروين
دي بروين في مباراة سيتي وساوثامبتون

مانشستر سيتي يعبر ساوثامبتون بشق الأنفس

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لندن - رويترز

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أحرز رحيم سترلينغ هدفه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليقود مانشستر سيتي للفوز 1-صفر خارج أرضه على ساوثامبتون يوم السبت.

وبعد فترة من الضغط المستمر، افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 16 عندما أرسل كيفن دي بروين كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن نحو سترلينغ الذي سدد بقوة من مدى قريب في مرمى الحارس أليكس ماكارثي.

وصنع ساوثامبتون خطورة بفضل الركلات الحرة عن طريق جيمس وارد براوس، لكن صاحب الأرض افتقر للمسة الحاسمة وتأثر بخروج المهاجم داني إنجس، بسبب الإصابة قبل الاستراحة بخمس دقائق.

وأهدر دي بروين وبرناردو سيلفا فرصتين سهلتين في الشوط الثاني، بينما تراجع سيتي إلى الخلف للحفاظ على الانتصار وتقدم إلى المركز الخامس.

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