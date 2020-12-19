يونيون برلين ينتزع فوزا صعبا من دورتموند

انتزع فريق يونيون برلين فوزا صعبا من ضيفه بوروسيا دورتموند 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني تقدم يونيون برلين بهدف سجله تايوو اونيى في الدقيقة 57 وتعادل يوسوفا موكوكو لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 60 قبل أن يسجل مارفن فراديريتش هدف الفوز ليونيون برلين في الدقيقة78.

وأصبح الألماني يوسوفا موكوكو، المولود في الكاميرون، أصغر لاعب يسجل هدفا في البوندسليغا، حيث يبلغ 16 عاما و28 يوما متفوقا على فلوريان فريتز، لاعب باير ليفركوزن، الذي سجل هدفا هو يبلغ 17 عاما و34 يوما.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف بوروسيا دورتموند الذي توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع.