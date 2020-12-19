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"نزهة" لليفربول في مرمى كريستال بالاس.. وصلاح يخطف الصدارة

محمد صلاح مسجلاً في مرمى كريستال بالاس

"نزهة" لليفربول في مرمى كريستال بالاس.. وصلاح يخطف الصدارة

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لندن - د ب أ

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لقن فريق ليفربول مضيفه كريستال بالاس درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة الثالثة، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 35، ثم سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 44 ثم سجل جوردان هندرسون الهدف الرابع في الدقيقة 52، ثم أضاف فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 68 قبل أن يختتم محمد صلاح أهداف ليفربول بتسجيله الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 81 و84.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون وهيونغ مين سون لاعب توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

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