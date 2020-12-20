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حكيمي ولوكاكو ينقذان إنتر من مفاجأة سبيزيا

لوكاكو إنتر سبيزيا
لوكاكو سجل الهدف الثاني

حكيمي ولوكاكو ينقذان إنتر من مفاجأة سبيزيا

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ميلان - رويترز

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احتاج إنتر ميلان صاحب المركز الثاني إلى هدفين في الشوط الثاني من أشرف حكيمي ومتصدر الهدافين روميلو لوكاكو ليقضي على مقاومة سبيزيا ويهزم الوافد الجديد 2-1 اليوم الأحد.

وأبقى الفوز على فريق المدرب أنطونيو كونتي بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ميلان الذي فاز 2-1 على ساسولو.

وصمد سبيزيا، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأضواء، حتى سبع دقائق بالشوط الثاني عندما تلقى المغربي حكيمي تمريرة لاوتارو مارتينيز لينطلق بسرعة ويسدد في شباك الحارس إيفان بروفيديل وأضاف لوكاكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71 محرزا هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم بعد لمسة يد على مبالا نزولا.

وقلص روبرتو بيكولي الفارق للزوار في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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