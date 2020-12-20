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رئيس بايرن يوبّخ ساني.. ويهدد بـ"تأديبه"

ساني بايرن
ساني انتقل الصيف الماضي إلى بايرن

رئيس بايرن يوبّخ ساني.. ويهدد بـ"تأديبه"

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ميونخ - فرانس برس

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اشتعل فتيل أزمة بين بايرن ميونخ الألماني والجناح ليروي ساني، بعدما دعا رئيس النادي البافاري كارل هاينز-رومينيغه الدولي الألماني علانية، الأحد، إلى تحسين مستواه، خصوصاً مع تقديمه على أنه النجم الجديد منذ انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي ولا يزال أداؤه أقل من التوقعات.

وقال رومينيغه عبر قناة "سبورت 1" الألمانية: وضعنا كل ما في وسعنا لإحضاره من سيتي الصيف الماضي مقابل مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون يورو، وعليه الآن تبرير ذلك.

وتابع: لم يندمج بعد بجينات بايرن، يجب أن يجعل من موهبته تؤتي ثمارها، هذه هي المهمة التي أمامه، نحن مستعدون لدعم أي لاعب، لكن لدينا متطلبات في المقابل، هذا ما يجب أن يفهمه، ولن أتردد في تأديبه إذا لزم الأمر.

وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس لبايرن 2-1 على باير ليفركوزن، والذي أتاح لحامل لقب الدوري بإنهاء العام 2020 في صدارة الترتيب.

ودخل سانيه المباراة بديلاً للفرنسي كينغسلي كومان الذي تعرض لإصابة، لكنه استبدل أيضاً بعد نحو 30 دقيقة من دخوله. وهو إجراء فسرته وسائل إعلام ألمانية على أنه "العقوبة القصوى" وتحذير أرسله المدرب هانسي فليك للاعبه.

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