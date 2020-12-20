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سلتا فيغو يتغلب على ألافيس بثنائية مينديز

سلتا فيغو
سلتا صعد إلى المركز السابع مؤقتاً

سلتا فيغو يتغلب على ألافيس بثنائية مينديز

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فيغو - د ب أ

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واصل سلتا فيغو صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق بهدفين دون رد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وتقمص برايس مينديز دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي سلتا فيغو في الدقيقتين 19 و79.

وارتفع رصيد سلتا فيغو، الذي عوض بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم التي شهدت تحقيقه فوزا وحيدا في مبارياته العشر الأولى، إلى 19 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد ألافيس الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة عند 14 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا.

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