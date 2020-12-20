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غوارديولا يحذر لاعبي سيتي من إهدار الفرص

غوارديولا سيتي
فريق غوارديولا سجل أقل من نصف الأهداف التي سجلها الموسم الماضي

غوارديولا يحذر لاعبي سيتي من إهدار الفرص

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مانشستر - رويترز

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يشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بغضب شديد بسبب إهدار لاعبي فريقه الكثير من الفرص خلال المباراة التي انتهت بفوز سيتي 1-صفر على مضيفه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت وطالب اللاعبين بتطوير قدرتهم على إنهاء الهجمات بنجاح إذا أرادوا فعليا المنافسة على لقب البطولة.

ومنح رحيم سترلينغ سيتي تقدما مبكرا لكن كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا ورياض محرز أهدروا فرصا كبيرة للتهديف وتعزيز التقدم، ولم تكن هذه أول مرة يهدر فيها لاعبو سيتي الكثير من الفرص خلال الموسم الحالي.

وأحرز سيتي 19 هدفا في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن أي أكثر قليلا من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفا).

وقال غوارديولا بعد مباراة السبت: هدفنا هو السعي للفوز بالمباريات والتقدم نحو قمة الدوري بأسرع ما يمكن، لكن أداءنا في الخط الأمامي ليس جيدا وسنتعرض للمعاناة إن لم نحقق تحسنا في هذا الجانب ونحرز المزيد من الأهداف.

ويحتل سيتي المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 21 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة الذي سحق كريستال بالاس 7-صفر السبت.

وسيلتقي سيتي مع أرسنال في كأس رابطة المحترفين المحلية يوم الثلاثاء.

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