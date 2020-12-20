للعام الرابع على التوالي.. سيلتك بطل الثلاثية المحلية

فاز سيلتيك بطل أسكتلندا 4-3 على هارت أوف ميدلوتيان بركلات الترجيح في نهائي كأس اسكتلندا لكرة القدم ليحقق إنجازا لا سابق له بالتتويج بالثلاثية المحلية للعام الرابع في استاد هامبدن بارك في غلاسكو اليوم الأحد.

وجمع سيلتيك ألقاب الدوري وكأس إسكتلندا وكأس الرابطة للموسم الرابع على التوالي.

وتوج سيلتيك بلقب الدوري 2019-2020 بعد إلغاء الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينما نال كأس الرابطة في ديسمبر الماضي بعد التغلب على غريمه التقليدي رينجرز 1-صفر في النهائي.

وفي نهائي الأحد سجل رايان كريستي الهدف الأول لسيلتيك ثم ضاعف أودسون إدوارد التقدم في أول نصف ساعة، وانتفض هارتس في الشوط الثاني ليحرز هدفين عبر ليام بويس وستيفن كينغسلي لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ووضع ليف جريفيتس سيلتيك في المقدمة مجددا في الشوط الإضافي الأول قبل أن يدرك جوش جنيلي التعادل 3-3 ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح.

ولعب كونور هازارد حارس سيلتيك دور البطولة وتصدى لركلتين قبل أن ينفذ كريستوفر آجر الركلة الحاسمة بنجاح.

وتمنح هذه النتيجة دفعة لسيلتيك صاحب المركز الثاني في الدوري هذا الموسم بفارق 16 نقطة خلف رينجرز لكن تتبقى لسيلتيك ثلاث مباريات بينما خرج من كأس الرابطة على يد روس كانتري الشهر الماضي.