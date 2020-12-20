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مونشنغلادباخ يعاقب لاعبه تورام بعد البصق على منافسه

تورام
تورام طرد من مباراة هوفنهايم

مونشنغلادباخ يعاقب لاعبه تورام بعد البصق على منافسه

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برلين - د ب أ

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قرر نادي بوروسيا مونشنغلادباخ معاقبة مهاجمه ماركوس تورام بعد بصقه على شتيفان بوش لاعب هوفنهايم، خلال مباراة الفريقين يوم السبت في الدوري الألماني.

وقال ماكس إيبرل مدير الكرة في غلادباخ للموقع الرسمي لناديه: أجريت محادثة طويلة مع ماركوس صباح اليوم واعتذر خلالها لي وللنادي عن تصرفاته، وأوضح أنه بصق بشكل غير متعمد بعد أن وجه السباب عدة مرات باللغة الفرنسية في خضم اللحظة عقب اشتباكه مع لاعب الفريق الخصم.

وقرر غلادباخ خصم قيمة شهر واحد من مستحقات تورام ، فيما أكد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أنه سيتبرع أيضا لمشروعه الاجتماعي الخاص، وبجانب هذه العقوبة أعلن النادي الألماني أنه سيتلو ذلك "على الأرجح" عقوبة داخلية بحق اللاعب.

وتعرض تورام للطرد بسبب تصرفاته، ما تسبب في خسارة غلادباخ بهدفين مقابل هدف.

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