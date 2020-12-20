هدف متأخر يحرم شيفيلد من فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

واصل فريق شيفيلد يونايتد إخفاقه في تحقيق أي انتصار ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بعدما اكتفى بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.

واضطر شيفيلد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 41، عقب طرد لاعبه جون لوندسترام، لكنه تمكن من أخذ المبادرة وتسجيل هدف التقدم عن طريق جايدن بوغلا في الدقيقة 63.

وعجز شيفيلد عن الاحتفاظ بتقدمه في الوقت القاتل، بعدما سجل داني ويلباك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

وظل شيفيلد قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة هذا الموسم، فيما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.