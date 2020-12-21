أرسنال يبحث عن إيقاف النتائج السلبية على حساب سيتي

يتطلع أرسنال إلى تصحيح المسار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للآمال عبر تحقيق نتيجة إيجابية في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة، مع انطلاق منافسات دور الثمانية في المسابقة يوم الثلاثاء.

ولم يحقق أرسنال أي انتصار خلال آخر سبع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتفوق بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط بجدول الدوري، إذ خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون 1 - 2 مساء السبت.

واعترف ميكيل أرتيتا بأن استمراره في منصب المدير الفني لأرسنال بات على المحك، لكنه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي في مباراة الثلاثاء، على أمل أن يمنحه ذلك فرصة جديدة ومزيدا من الوقت.

وقال أرتيتا الذي قاد أرسنال للفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات بالدوري الأوروبي :هذا ليس كافيا، وليس مقبولا طبقا لمعايير هذا النادي، نؤدي بشكل جيد على المستوى الأوروبي وفي منافسات الكأس، لكننا نعاني من النتائج في الدوري الممتاز.

وأضاف :عندما نحلل كل مباراة، نجد أن أسباب خسارتنا للمباريات، وكذلك أسباب فوز الفرق الأخرى، تتعلق بتفاصيل بسيطة.

أما مانشستر سيتي، المتوج بلقب كأس الرابطة سبع مرات، فلم يتلق أي هزيمة خلال ثماني مباريات متتالية ويتطلع عبر المباراة إلى التقدم خطوة أخرى نحو التتويج بلقب كأس الرابطة للموسم الرابع على التوالي.

ولم يتلق مانشستر سيتي أي هزيمة في كأس الرابطة منذ خسارته أمام مانشستر يونايتد صفر - 1 في أكتوبر 2016 .