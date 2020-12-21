تأجيل نهائي كأس الرابطة حتى 25 أبريل

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الاثنين تأجيل نهائي كأس الرابطة لمدة شهرين حتى 25 أبريل أملا في عودة الجماهير للمدرجات بحلول هذا الموعد، بعدما كان من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 28 فبراير في ملعب ويمبلي.

وقالت الرابطة في بيان: يرغب المسؤولون في إقامة النهائي بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير وبالتالي تقرر تأجيله لوقت لاحق من العام المقبل، وسيعتمد عدد الجماهير التي سيسمح لها بالحضور على القواعد الاسترشادية للحكومة وقتها ونأمل من خلال تأجيل النهائي في منح المشجعين فرصة أكبر للحضور.

وينطلق دور الثمانية للمسابقة يوم الثلاثاء حيث يستضيف برنتفورد منافسه نيوكاسل يونايتد ويلعب مانشستر سيتي حامل اللقب في ضيافة أرسنال.

وسيشهد يوم الأربعاء مواجهة بين ستوك سيتي المنتمي للدرجة الثانية على ملعبه مع توتنهام بينما يستضيف إيفرتون منافسه مانشستر يونايتد على ملعب غوديسون بارك.