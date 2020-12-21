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تيباس يحذر: الدوري الأوروبي الممتاز مشروع لـ"الإفلاس"

تيباس بارتوميو
تيباس إلى جانب بارتوميو رئيس برشلونة السابق

تيباس يحذر: الدوري الأوروبي الممتاز مشروع لـ"الإفلاس"

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مدريد - رويترز

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حذر خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من أن مشروع الدوري الأوروبي الممتاز المقترح لن ينجح كما أنه لن يفيد أندية القارة.

وجاءت تصريحات تيباس بعد يوم واحد فقط من دعوة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بطل دوري إسبانيا لإصلاح بطولات كرة القدم من أجل المحافظة على شعبية اللعبة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

ونقل موقع "غول" على الإنترنت عن تيباس قوله يوم الاثنين: الدوري الأوروبي الممتاز المقترح هو المشروع الأمثل للإفلاس، لن يكتب له الاستمرار ومن يقول عكس ذلك فإنه لا يعرف مجال كرة القدم جيدا.

وأكد تيباس أن أي بطولة من هذا القبيل تنظم خارج إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تحظى بشعبية في القارة خاصة بين مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف تيباس: لدي اتصالات مع أكبر الأندية الإنجليزية وهم يعارضون الدوري الممتاز المقترح، لديهم أفضل بطولة وإذا كان الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي يحقق نجاحا ودوري أبطال أوروبا الحالي يحقق نجاحا فلماذا الدعوة إلى التغيير.

وأردف تيباس قائلا: سيكون هذا الاقتراح بمثابة مخاطرة. الإنجليز الذين يملكون القوة الاقتصادية الأكبر في كرة القدم يعارضون الدوري المقترح.

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