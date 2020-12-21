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غوارديولا يستبعد إبرام صفقات جديدة في يناير

كلوب غوارديولا
فريق غوارديولا سجل 19 هدفاً فقط خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري

غوارديولا يستبعد إبرام صفقات جديدة في يناير

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مانشستر - رويترز

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لا يتوقع أن يبرم فريقه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2021 رغم مشكلاته الهجومية وذلك بسبب التأثيرات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على ناديه.

ولم يهز المهاجم سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي لسيتي الشباك في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة بينما أحرز غابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز سيتي 19 هدفا في 13 مباراة في الدوري الانجليزي حتى الآن أي أكثر قليلا من نصف عدد الأهداف الذي أحزرها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفا).

وردا على سؤال حول إمكانية تحرك الفريق إلي تعزيز خياراته الهجومية في الشهر المقبل قال غوارديولا: لا. لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن، جميع الأندية تعاني. وضعنا ليس استثناء في ذلك.

وفي فوز سيتي 1-صفر على ساوثهامبتون السبت الماضي حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمرة السادسة في الدوري بعد أن اهتزت شباكه 12 مرة على مستوى البطولة هذا الموسم وهي أقل حصيلة بين فرق البطولة العشرين حتى الآن.

وسيلتقي سيتي مع أرسنال في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين المحلية الثلاثاء.

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