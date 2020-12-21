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لاتسيو يعثر نابولي بثنائية إيموبيلي وألبيرتو

هدف لاتسيو الثاني

لاتسيو يعثر نابولي بثنائية إيموبيلي وألبيرتو

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روما - د ب أ

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فاز لاتسيو على نابولي 2 - صفر ضمن منفسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت اكتساح أتالانتا لروما بنتيجة 4 - 1.

وقلب أتالانتا تأخره بهدف أمام ضيفه روما إلى فوز 4 - 1. وتقدم روما بهدف سجله إدين دجيكو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل أتالانتا أربعة أهداف عن طريق دوفان زاباتا وروبن غوسينس ولويس مورييل وجوسيب إيليشيش في الدقائق 59 و70 و72 و85. ورفع أتالانتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد روما عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي ولويس ألبيرتو في الدقيقتين التاسعة و56، ليرفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد نابولي عند 23 نقطة في المركز الخامس.

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