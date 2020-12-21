لامبارد سعيد بتواجد المدربين البريطانيين في الدوري الإنجليزي

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اللندني أنه سعيد بوجود المزيد من المدربين البريطانيين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرا إلى أن نجاح هؤلاء المدربين ربما يشجع أبناء الجيل الجديد في البلاد على الانخراط وبصورة أكبر في مجال التدريب.

وفي الأسبوع الماضي، تولى سام ألاردايس تدريب وست بروميتش ألبيون ليرتفع عدد المدربين البريطانيين الحاليين في البطولة إلى 11 مدربا، بينما كان قبل عامين فقط خمسة مدربين بريطانيين في الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد قبل مباراة فريقه يوم الاثنين أمام وست هام يونايتد الذي يدربه الإسكتلندي ديفيد مويز: من الجيد رؤية مدربين بريطانيين ناجحين للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا سيكون تأثيره عظميا إذا ما أسهم في تشجيع المدربين الشبان واللاعبين الحاليين الراغبين في التحول إلى مجال التدريب في المستقبل على اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف لامبارد: من الجيد رؤية مدربين بريطانيين يحققون نجاحات في البطولة. أشخاص مثل مويز وألاردايس يحققون نجاحات منذ سنوات وهم أصحاب خبرة كبيرة في مجال التدريب.