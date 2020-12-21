مورينيو يشكك في التزام لاعبي توتنهام

شكك جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير في التزام بعض لاعبيه بعد الهزيمة 2-صفر أمام ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وحصل الفريق الزائر على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول بعد دفعة من المدافع سيرج أورييه في ظهر ويسلي فوفانا، وسجل جيمي فاردي من علامة الجزاء، وأكد فريق المدرب بريندان رودجرز انتصاره بعد هدف سجله توبي ألديرفيرلد مدافع توتنهام في مرماه في الشوط الثاني.

وقال مورينيو إن أورييه يجب أن يكون على دراية بالموقف لكنه لم يلق باللوم على المدافع في المخالفة المتهورة، وأبلغ شبكة "سكاي سبورتس": سأقول إنه خطأ. عليك أن تعلم أين أنت وأنك داخل منطقة الجزاء واللاعب يبتعد عن مرماك بدون أي نوع من الخطورة، سيرج كان رائعا أمام ليفربول، وربما كان اللاعب الأفضل اليوم لكنه ارتكب هذا الخطأ. هل كلفنا ذلك النقاط الثلاث؟ أعتقد أن من الظلم قول ذلك.

وقال مورينيو إن رغم أنه من الظلم إلقاء اللوم على أورييه فإن هناك آخرين في الفريق لم يظهروا الالتزام المطلوب، وأضاف: إذا كان علي التحدث عن أفراد، سأذهب في اتجاهات أخرى حيث لم يكون الالتزام مثلما أريد.

وبهذه الهزيمة تراجع توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر. ويلتقي في مباراته التالية مع ستوك سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الأربعاء.