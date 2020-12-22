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الحسناء أليكس مورغان تترك توتنهام وتعود إلى أميركا

أليكس مورغان
مورغان انضمت إلى توتنهام بعد ولادة طفلها

الحسناء أليكس مورغان تترك توتنهام وتعود إلى أميركا

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لندن - رويترز

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم يوم الاثنين إن أليكس مورغان لاعبة المنتخب الأميركي الفائزة بلقبين لكأس العالم أنهت فترة إعارة مع الفريق وستعود إلى الولايات المتحدة.

وانضمت مورغان للفريق المنتمي لشمال لندن من أورلاندو برايد سعيا لاستعادة حساسية المباريات بعد ولادة طفلها في مايو.

واعتبر خبراء أن انضمام اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما إضافة قوية لتوتنهام لكن المهاجمة التي سجلت 107 أهداف مع المنتخب الأميركي خاضت خمس مباريات فقط وسجلت هدفين في الدوري الممتاز للسيدات حيث يحتل الفريق المركز الثامن بين 12 فريقا في الترتيب.

وقالت مورغان: سأكون ممتنة دائما للنادي وزملائي في الفريق ومشجعي توتنهام لمساندتهم لي ولعائلتي، منذ لحظة وصولي إلى لندن أدركت أنني أصبحت جزءا من مؤسسة من طراز رفيع مما ساعدني على إستعادة شغفي باللعبة التي أعشقها.

وعانى توتنهام في دوري السيدات هذا الموسم وأقال الجهاز الفني الشهر الماضي حين احتل المركز قبل الأخير وتولت ريهان سكينر المسؤولية.

وذاق النادي بعدها طعم الانتصار حيث سجلت مورغان هدفين تحت قيادة مساعدة مدرب منتخب إنجلترا السابقة.

وكان آخر ظهور لمورغان في الفوز 3-1 على أستون فيلا في 13 ديسمبر حين سجلت هدف الافتتاح من ركلة جزاء.

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