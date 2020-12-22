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الشقيقان بيندر يعتزلان كرة القدم

بيندر
لارس وسفين بيندر في مباراة سابقة

الشقيقان بيندر يعتزلان كرة القدم

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ليفركوزن - رويترز

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أعلن نادي باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن الشقيقين التوأم لارس وسفين بيندر سيعتزلان في نهاية الموسم بعد انتهاء عقديهما مع النادي.

ويلعب لارس في ليفركوزن منذ 2009، وحمل أيضا شارة قيادة الفريق قبل أن يتركها لتشارلز أرانغيز هذا الموسم. وانضم سفين إلى النادي في 2017 بعد أن قضى ثماني سنوات في بروسيا دورتموند.

وقال ثنائي منتخب ألمانيا سابقا (سيكملان 32 عاما في أبريل) إنهما لا يشعران بالقدرة على الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات الموسم المقبل بعد أن طاردتهما العديد من الإصابات في السنوات الأخيرة.

وقال الشقيقان في بيان: شعرنا بضرورة إبلاغ النادي بهذا القرار في التوقيت المناسب، لم يكن القرار سهلا بسبب العلاقة والتفاهم الكبير مع إدارة نادي باير ليفركوزن. أمام النادي الآن فرصة لدراسة خياراته المستقبلية وكان هذا الأمر مهما جدا بالنسبة لنا.

وختما: في نهاية المطاف لم يكن القرار ضد مصلحة النادي بل يتعلق بأمور عائلية وللحفاظ على صحتنا وسلامتنا. ندرك أننا لن نستطيع مواصلة لعب كرة القدم على أعلى المستويات التنافسية بعد الصيف المقبل.

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