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تشيلسي مهدد بفقدان تشيلويل في مباراة أرسنال

تشيلويل
تشيلويل تعرض إلى إصابة في الكاحل

تشيلسي مهدد بفقدان تشيلويل في مباراة أرسنال

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لندن - رويترز

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ينتظر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي نتيجة خضوع المدافع بن تشيلويل لفحوص على الكاحل بعد إصابته خلال الفوز 3-صفر على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

واصطدم تشيلويل بمنافسه جارود بوين لاعب وست هام، وخرج من الملعب بعد عشر دقائق وربما يغيب عن مواجهة أرسنال يوم السبت المقبل.

وقال لامبارد: أتوقع أن تحوم شكوك حول مواجهة أرسنال. تعرض لالتواء في الكاحل وحاول الاستمرار لكنه كان يتألم بشدة. سيخضع لفحوص وسنحاول التعرف على مدى سوء الإصابة.

وغاب المدافع ريس جيمس عن مواجهة وست هام، بسبب إصابة في الركبة لكن لامبارد يأمل في لحاق الظهيرين الأيمن والأساسي بفترة عيد الميلاد حيث سيخوض عدة مباريات متتالية.

وأضاف المدرب الإنجليزي: يؤدي ريس وتشيلويل بشكل رائع ونتمنى ألا تكون إصابتيهما خطيرة، حتى يكون بوسعهما اللعب خلال فترة عيد الميلاد.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يبتعد بنقطة واحدة عن المربع الذهبي.

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