سولشاير: أريد الفوز بأول ألقابي مع مانشستر يونايتد

عبر أولي جونار مدرب مانشستر يونايتد عن أمله في الفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم ليكون منصة ينطلق منها لحصد المزيد من البطولات مستقبلا حيث يستعد لمواجهة إيفرتون في دور الثمانية.

وكانت آخر مرة فاز فيها يونايتد بلقب كأس الرابطة في 2017 تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو بينما خرج الفريق بقيادة سولشاير من الدور قبل النهائي العام الماضي أمام غريمه مانشستر سيتي الذي مضى قدما للفوز باللقب.

وقال سولشاير للصحفيين قبل المواجهة يوم الأربعاء في ملعب جوديسون بارك: أتطلع بشدة للفوز باللقب. هذه المجموعة من اللاعبين في حاجة ماسة لتذوق طعم الانتصارات. نرغب في التحسن من موسم إلى آخر والتطور مقارنة بالعام السابق وهو ما يعني الوصول إلى النهائي وبالطبع الفوز باللقب.

ولم يفز سولشاير حتى الآن بأي لقب منذ أن تولى المسؤولية في أولد ترافورد، وقال مدرب يونايتد إن لاعب الوسط جيسي لينغارد سيعود للتشكيلة لأول مرة منذ سبتمير.

وشارك اللاعب البالغ من العمر "28 عاما" في كأس الرابطة فقط هذا الموسم وغاب عن مباريات أخرى بعد أن خضع للعزل الذاتي لمخالطته مصابين بفيروس كورونا.

وقال سولشاير: يتدرب بقوة. للأسف اضطر للعزل الذاتي عدة مرات لأنه كان من المخالطين لمصابين بكوفيد-19 رغم انه لم يصب هو نفسه بالعدوى. عانده الحظ بالغياب عن التدريبات عدة مرات. يعمل بكل قوة وسينضم للتشكيلة يوم الأربعاء.