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كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب إداري

كاسياس إيتو
كاسياس في مباراة سابقة أمام برشلونة

كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب إداري

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مدريد - فرانس برس

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، عودة حارس مرماه الأسطورة إيكر كاسياس إلى صفوفه لشغل منصب نائب مدير مؤسسة النادي المتوج معه بـ19 لقبا كلاعب.

وقال النادي في بيان: نادي ريال مدريد يعلن انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد كنائب للمدير العام.

وتنفذ مؤسسة ريال مدريد أنشطة متعلقة بكرة القدم، مثلما قامت به مؤخرا بتمويل دورات تدريبية للاعبين الشباب في الصين وتنظيم ورش عمل حول نفسية الرياضيين. ولم يحدد النادي المعالم الدقيقة للدور الذي سيلعبه كاسياس في المؤسسة.

ويعود حارس المرمى الدولي السابق (167 مباراة دولية)، وبطل العالم 2010 وأوروبا عامي 2008 و2012، الى النادي الملكي بعد خمس سنوات من رحيله عنه لإنهاء مسيرته الكروية في صفوف نادي بورتو حيث اضطر الى اعتزال اللعب في الرابع من أغسطس الماضي عن سن 39 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية في حصة تدريبية مطلع مايو 2019.

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