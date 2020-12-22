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كورونا يجبر الاتحاد الأسترالي على تعديل جدول الدوري

ملبورن سيتي وسترن يونايتد
من مباراة سابقة في الدوري الأسترالي

كورونا يجبر الاتحاد الأسترالي على تعديل جدول الدوري

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ملبورن - رويترز

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اضطر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم لإجراء تعديلات بجدول المباريات بالجولات الأولى للموسم الجديد للدوري المحلي، الذي ينطلق يوم الأحد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسبب الفيروس في إغلاق حدود بعض الولايات الأسترالية وفرض قيود على السفر، مثل دخول القادمين من نيو ساوث ويلز الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند الانتقال لولاية مختلفة.

وقال غريغ أورورك، مدير المسابقات بالاتحاد الأسترالي في بيان: عدلنا مواعيد مباريات بالشهر المقبل بسبب القيود الأخيرة، اكتسبنا خبرة من موسم 2019-2020 ساعدتنا في التحرك بسرعة لمواجهة التحديات الأخيرة.

وتتضمن التعديلات أن تواجه فرق نيو ساوث ويلز بعضها داخل الولاية.

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