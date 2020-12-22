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لامبارد: فيرنر سيعود إلى هز الشباك قريباً

فيرنر
فيرنر لم يسجل منذ فترة طويلة

لامبارد: فيرنر سيعود إلى هز الشباك قريباً

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لندن - رويترز

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أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن لاعبه المنضم حديثا تيمو فيرنر سيتألق بشدة عندما ينهي صيامه الحالي عن التسجيل، وذلك عقب الفوز 3-صفر على وست هام يونايتد بفضل ثنائية تامي أبراهام وضربة رأس من المدافع تياغو سيلفا يوم الاثنين.

ولم يسجل المهاجم الألماني فيرنر، الذي هز الشباك ثماني مرات في 20 مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله من لايبزيغ الألماني قبل انطلاق الموسم الجاري، في آخر ثماني مباريات بالتشكيلة الأساسية.

وقال لامبارد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هذه الفترة التي يمر بها تيمو، هو يواجه فيها سوء حظ لكنه يضع نفسه في مواقع جيدة، وعندما يسجل هدفا، ستأتي الأهداف العديدة بعد ذلك، فيما يقدم تامي وجيرو خيارات مختلفة. أدى تامي دوره في المباراة وهذا ما كنا نحتاجه.

وتابع: وست هام فريق في حالة جيدة ويصنع خطورة، وكنت أنتظر مباراة صعبة وهذا ما حدث بالفعل، حتى في اللحظات التي دافعنا فيها ببراعة، وأدى تياغو سيلفا عملا رائعا.

وواصل: لامبارد لقد تراجعنا بعض الشيء، وكان من المهم العودة. كانت هناك مطالبات من الفريق بإظهار شخصيته، ونريد المزيد.

وتعافى تشيلسي من خسارتين متتاليتين في الدوري وبات قريبا من المربع الذهبي، حيث تقدم إلى المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن إيفرتون رابع الترتيب، وست نقاط عن ليفربول المتصدر.

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