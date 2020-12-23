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أرتيتا يعترف: أرسنال يعيش في "مشكلة كبيرة"

أرتيتا أرسنال
أرسنال يعيش أسوأ أيامه منذ منتصف السبعينات الميلادية

أرتيتا يعترف: أرسنال يعيش في "مشكلة كبيرة"

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لندن - رويترز

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اعترف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الثلاثاء ترك النادي اللندني في مشكلة قبل بدء فترة حاسمة لشكل الموسم.

وخسر أرسنال خمس مرات في آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ويقبع في المركز 15 برصيد 14 نقطة في أسوأ بداية للفريق لموسم منذ 1974-1975.

واستمرت معاناة أرسنال بالخسارة 4-1 أمام سيتي حامل اللقب والخروج من المسابقة لتزداد الضغوط على الإسباني أرتيتا الذي تولى المسؤولية في ديسمبر من العام الماضي.

ويلعب أرسنال مع تشيلسي في الدوري يوم السبت قبل خوض مباراتين متتاليتين أمام برايتون آند هوف ألبيون ووست بروميتش، كما يواجه نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد في التاسع من يناير.

وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس": يجب أن نقلب الأمر ولا شكل في ذلك. إذا لم نفعل ذلك سنصبح في مشكلة كبيرة، لذا هذه هي اللحظة التي ستحدد شكل موسمنا، نحن نملك العناصر لتحقيق انتفاضة لأني أرى مدى جهد محاولات اللاعبين وما يحاولون فعله، لكن في الوقت الحالي تحدث الكثير من الأمور الغريبة في كل مباراة تجعل الأشياء أكثر صعوبة.

ويأمل أرتيتا في تدعيم صفوف أرسنال الشهر المقبل، وقال: سننظر إلى الخيارات المتاحة سواء بقدوم أو رحيل لاعبين. ستكون فترة انتقالات معقدة بسبب الجائحة والظروف التي تمر بها كرة القدم في الوقت الحالي.

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