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إصابة جديدة تبعد هازارد عن دورتموند

ثورغان هازارد
البلجيكي ثورغان هازارد

إصابة جديدة تبعد هازارد عن دورتموند

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برلين - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن غياب جناجه البلجيكي ثورغان هازارد لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

كان اللاعب البلجيكي قد عاد إلى تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي، بعد تعافيه من إصابة أخرى، كما أنه تم استبداله في الدقيقة 83 من مباراة دورتموند أمام آينتراخت بروانشفايغ بكأس ألمانيا يوم الثلاثاء.

وذكر النادي الألماني في بيان له: هازارد الآن سيخضع لفترة راحة أخرى. كان دورتموند قد بلغ الدور الثالث من بطولة كأس ألمانيا بعد تغلبه على آينتراخت بروانشفايغ 2 - صفر. ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة.

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