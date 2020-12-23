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إيفانز يقترب من تجديد عقده مع ليستر

إيفانز ليستر
إيفانز انضم إلى ليستر في 2018

إيفانز يقترب من تجديد عقده مع ليستر

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ليستر - رويترز

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أكد بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي، أن المدافع جوني إيفانز في محادثات لتمديد عقده مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنه ربما يتوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك مدافع إيرلندا الشمالية البالغ عمره 32 عاما في 87 مباراة في كل المسابقات منذ قدومه من وست بروميتش ألبيون في 2018، وبات من أهم عناصر ليستر الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

وينتهي عقد إيفانز في نهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير بريطانية أنه مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد الذي حصد معه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات.

وقال روجرز: لقد سمعت من النادي إنه بات قريبا جدا، لذا نحن نأمل أن يتم التوصل لاتفاق في القريب العاجل، ربما يحدث ذلك قبل بداية العام الجديد وسننتظر ونرى ما سيحدث، لكني أعرف أن ممثلي جوني والنادي اقتربوا جدا، وإذا حدث ذلك هذا العام فسيكون رائعا، وإذا لم يكن كذلك، فسيحدث في وقت مبكر جدا من العام الجديد.

ويحتل ليستر المركز الثاني في الدوري هذا الموسم برصيد 27 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، وسيلعب على أرضه مع مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.

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