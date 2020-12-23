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إيقاف مدافع أتلتيكو 10 أسابيع بعد مخالفات لوائح المراهنات

تريبيير أتلتيكو مدريد
تريبيير خالف اللوائح المتعلقة بالمراهنات عام 2018

إيقاف مدافع أتلتيكو 10 أسابيع بعد مخالفات لوائح المراهنات

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لندن - رويترز

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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه عاقب كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا وأتلتيكو مدريد بالإيقاف عشرة أسابيع وتم تغريمه 70 ألف جنيه إسترليني لمخالفته لوائح المراهنات.

ونفى تريبيير (30 عاما) ارتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات، والتي يقال إنها حدثت في يوليو 2018، وطلب جلسة استماع شخصية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، مع إثبات أربعة من الانتهاكات المزعومة واستبعاد ثلاثة اتهامات خلال جلسة استماع لاحقة.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن سريان الإيقاف، الذي يشمل كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، يبدأ يوم الأربعاء بعد تقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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