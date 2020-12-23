غياب أغلى اللاعبين يدفع برشلونة إلى التألق بشكل مختلف

استعان رونالد كومان مدرب برشلونة بأسلوب خططي غير معتاد على النادي واستبعد اثنين من أغلى لاعبيه عند اللعب في ضيافة ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكنه قدم إحدى أفضل مبارياته وفاز 3-صفر يوم الثلاثاء.

وكان برشلونة يحتاج إلى تعويض التعادل المحبط 2-2 مع فالنسيا يوم السبت الماضي، واستبعد المدرب الهولندي الثنائي أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو واستعان بطريقة 3-5-2 غير المعتادة في النادي.

وحققت الخطة النجاح المطلوب وسيطر برشلونة على وسط الملعب مع حصول الظهيرين جوردي ألبا وسيرجينو ديست على الحرية المطلوبة لمساندة الهجوم والتقدم باستمرار إلى الأمام.

وقال كومان بعدما حقق برشلونة فوزه الأول في الدوري خارج أرضه منذ أول أكتوبر الماضي: بالنسبة لهذه المباراة، فقد قمنا بتغيير طريقتنا للحصول على أمان أكبر في الخلف، والاستفادة بأكبر شكل ممكن من الظهيرين، كان بوسعنا بناء الهجمات دون أي مشكلات، والاستحواذ طويلا على الكرة، وحصل اللاعبون على فرصة للظهور بين الخطوط. لقد تابعنا فريقا أجاد اللعب وأظهر تركيزه الكبير، كما صنعنا الكثير من الفرص.

وقلل كومان من أهمية الحديث عن واقع استبعاد كوتينيو وغريزمان، المنضمين معا مقابل 280 مليون يورو دون نجاح في ترك بصمة مؤثرة، وسجل اللاعبان هدفين وثلاثة أهداف على الترتيب خلال الموسم الجاري، وقال: هذا يعني أننا نملك تكاملا كبيرا في فريقنا ولدينا تشكيلة قوية جدا.

وقدم ميسي أحد أفضل مستوياته هذا الموسم، وصنع الهدف الأول لزميله كليمونت لينغليت، وساهم في بناء الهدف الثاني لمارتن بريثويت قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث.

وما ساعد ميسي على ذلك هو التفاهم والتجانس مع بيدري البالغ عمره 18 عاما والذي صنع الهدف لزميله بتمريرة رائعة، ليحطم الهداف التاريخي للنادي رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

وقال المدرب الهولندي: بيدري لاعب جيد جدا عندما يلعب بشكل أكبر في قلب الملعب وبين الخطوط، وتعاونه مع ليو والآخرين كان مميزا، إنه يلعب بشكل رائع ويعمل بجدية كبيرة وهو مهم لنا أيضا عندما لا يستحوذ على الكرة، ويبدو أنه يلعب براحة كبيرة.

وسيحصل برشلونة، الذي لا يزال يتأخر بثماني نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر رغم أنه خاض مباراة إضافية، على راحة قصيرة لعيد الميلاد قبل أن يواجه إيبار يوم الثلاثاء المقبل.