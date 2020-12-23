اتهام برشلونة بترك لاعبه في تركيا بعد مفاوضته مع ريال مدريد

نفى برشلونة رفضه السماح للاعبه توماس هورتل بالصعود على طائرة الفريق بعد الهزيمة أمام أناضولو إيفس في الدوري الأوروبي لكرة السلة في إسطنبول يوم الثلاثاء.



وأدان اتحاد لاعبي كرة السلة تصرف النادي بعد أن ذكرت صحيفتا "إيل باييس" و"موندو ديبورتيفو" ووسائل إعلام أخرى أن اللاعب الفرنسي لم يسمح له بالعودة لإسبانيا، بسبب سعيه للانتقال إلى ريال مدريد.



لكن برشلونة أصدر بيانا يوم الأربعاء نفى خلاله معاملة هورتل بطريقة سيئة، مضيفا أنه سافر مع الفريق لخوض المباراة "من أجل حسم مستقبله الاحترافي" وبعد انهيار المفاوضات تم الاتفاق على عدم عودته مع الفريق.



وقال برشلونة في بيان: لم يتم التخلي عن اللاعب بأي طريقة وحصل على كل التسهيلات - فندق للإقامة ليلة واحدة وتذاكر طائرة وكل الوثائق ذات الصلة - حتى يستطيع العودة إلى برشلونة في اليوم التالي، في النهاية يرغب النادي أن يعلن أن توماس هورتل ما زال ينتمي إلى برشلونة بينما ينتظر حسم مستقبله في الأيام القادمة.



وقبل أن يصدر برشلونة بيانه، قال اتحاد لاعبي كرة السلة إنه على اتصال بهورتل ويقدم له المساعدة، كما انتقد برشلونة على طريقة تعامله مع اللاعب بينما تزداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء أوروبا مما يؤدي إلى تعطل حركة السفر.



وقال الاتحاد في حسابه على "تويتر": في الساعة 00:30 هناك لاعب تُرك في مدينة أجنبية. لم يسمح له ناديه بركوب الطائرة، هل نحن بحاجة حقا لأن نشرح للناس الموقف في الوقت الحالي، فيما يتعلق بكوفيد-19؟ هل تبقت أي إنسانية؟