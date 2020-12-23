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بيرلو يرفض تحميل بونوتشي مسؤولية الهزيمة أمام فيورنتينا

بونوتشي
بونوتشي قدم أداء هزيلاً أمام فيورنتينا

بيرلو يرفض تحميل بونوتشي مسؤولية الهزيمة أمام فيورنتينا

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تورينو - رويترز

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التمس أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس العذر للمدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي بعد أداء كارثي في الخسارة 3-صفر أمام فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقال بيرلو بعدما خسر يوفنتوس لأول مرة في الدوري منذ توليه المسؤولية قبل انطلاق هذا الموسم: ليلة سيئة تحدث لأي شخص، لكنه قدم مستويات رائعة حتى الآن. يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص، لكنه قائد الفريق ولدينا ثقة كبيرة فيه.

وأضاف بيرلو، الذي فاز 4-صفر خارج أرضه على بارما منذ ثلاثة أيام فقط، إن فريقه هو أسوأ عدو لنفسه حيث أصبح يلعب بعشرة لاعبين بعد مرور 20 دقيقة عقب طرد خوان كوادرادو بسبب التحام عنيف.

وزاد: لقد لعبنا بشكل سيء بسبب مشاكلنا. عندما يحدث ذلك، يجد الفريق نفسه في موقف سيء. في آخر مباراة قبل عيد الميلاد، أحيانا يفكر المرء في الأجازة ولقد خضنا المباراة باسترخاء.

وتابع: بعد التأخر بهدف واللعب بعشرة لاعبين، لم يعد هناك الكثير للحديث عنه بخصوص الأسلوب الخططي والطريقة الفنية.

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