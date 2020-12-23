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تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الزمالك الأهلي
مباراة ماضية بين الأهلي والزمالك

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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القاهرة - د ب أ

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها الاثنين المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، أنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها بنفس اليوم بملعب (الأهلي وي السلام).

وأضاف الاتحاد: سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق.

يذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 42 لقبا و توج باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، يتربع على صدارة المسابقة برصيد ست نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز السادس بأربع نقاط.

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