خيتافي يوقف انتصارات سلتا فيغو

توقف مسلسل انتصارات سلتا فيغو بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني إدورادو كوديت عند 6 مباريات متتالية، وذلك بتعادله مع مضيفه خيتافي 1-1 الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن خسر مباراته الأولى بقيادة ابن الـ46 عاما الذي خلف أوسكار غارسيا خونيينت الشهر الماضي، حقق سلتا أربعة انتصارات متتالية في الدوري وواحدا في الكأس، لكن خيتافي، القادم الأحد من ملعب قادش بفوز أول منذ المرحلة السادسة حين تغلب على برشلونة 1-صفر في 17 أكتوبر، أجبره الأربعاء على الاكتفاء بالتعادل.

وكان خيتافي البادئ بالتسجيل بهدف رائع للأوروغوياني داميان سواريز في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من مشارف المنطقة، قبل أن يعادل سلتا من ركلة جزاء في الدقيقة 17 لإياغو أسباس.

ورفع سلتا الذي لم يحقق الفوز على خيتافي منذ أن تغلب عليه في ملعب الأخير 1-صفر في فبراير 2016، رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن موقتا، فيما أصبح رصيد خيتافي 17 نقطة في المركز الحادي عشر موقتا أيضا.

ويلعب لاحقا ريال مدريد حامل اللقب وثاني الترتيب مع ضيفه غرناطة السابع، وألافيس مع إيبار، وريال بيتيس مع قادش.