شالكه يتذوق طعم الفوز ويرافق لايبزيغ إلى الدور الثالث

حقق فريق شالكه أول فوز له منذ قرابة عام وتغلب على مضيفه أولم المنافس بالدرجة الرابعة بنتيجة 3 - 1 يوم الثلاثاء في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بالدور الثاني فاز لايبزيغ على مضيفه أوغسبورغ 3-صفر وكولن على ضيفه أوزنابروك 1 - صفر.

وسجل شالكه فوزه الأول بعد مسيرة خالية من الانتصارات على مدار 29 مباراة في البوندسليغا في آخر 11 شهرا.

وتقدم سوات سيردار بهدف لشالكه في الدقيقة 27 ثم أضاف بينيتو رامان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63 وتكفل يوهانيس ريخيرت بالهدف الوحيد لأولم في الدقيقة 82.

وحسم لايبزيغ فوزه على مضيفه أوغسبورغ بثلاثية ويلي أوربان في الدقيقة 11 ويوسف بولسن في الدقيقة 75 وانجيلينو خوسي تاسيندي في الدقيقة 82.

وحجز كولن مقعده في الدور الثالث بفضل الهدف الذي سجله انتوني موديست في شباك أوزنابروك في الدقيقة 45.