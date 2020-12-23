غوتزه سعيد بغياب الإعلام عن تجربته الهولندية

أبدى ماريو غوتزه، الذي لعب دور البطولة في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل، سعادته بالانتقال إلى آيندهوفن الهولندي، مؤكدا أنه يستمتع بخوض التحدي الجديد بعيدا عن الضجيج الإعلامي الكبير.

وقال غوتزه في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء :أنا سعيد بذلك، كي أكون صادقا، لأن الأمر يبدو كأنني في بداية مسيرتي الاحترافية. بالطبع هناك الكثير من التركيز على آيندهوفن في هولندا، لكن الأمور تبدو مريحة بالنسبة لي أكثر مما كانت عليه في الماضي.

وكانت الأضواء مسلطة بشكل كبير على غوتزه (28 عاماً) منذ تألقه كلاعب شاب في صفوف بوروسيا دورتموند.

وسجل غوتزه هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014، لكنه لم يواصل التألق بنفس المستوى خلال الفترة التي قضاها مع بايرن ميونخ وكذلك بعد عودته إلى بوروسيا دورتموند، الذي لم يجدد عقده في الصيف الماضي.