  • مباشر
اللغة

مانشستر سيتي يقسو على أرسنال ويصعد إلى المربع الذهبي

محرز في مباراة سيتي وأرسنال

مانشستر سيتي يقسو على أرسنال ويصعد إلى المربع الذهبي

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

لقن فريق مانشستر سيتي مضيفه أرسنال درسا قاسيا وفاز عليه 4 - 1 مساء الثلاثاء في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وفجر فريق برنتفورد المنافس بدوري البطولة الإنجليزية مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه نيوكاسل يونايتد من دور الثمانية بالفوز عليه 1 - صفر.

وعلى استاد الإمارات تقدم البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة ثم تعادل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لأرسنال في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني فرض سيتي هيمنته بشكل كامل وتمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز فيل فودين الهدف الثالث قبل أن يختتم الفرنسي إيميريك لابورت التسجيل في الدقيقة 73.

وعلى استاد جريفين بارك، سجل بيليندا جوشوا داسيلفا هدف الفوز لبرنتفورد في الدقيقة 66 ليصعد الفريق إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه.

ومدد فريق برنتفورد مسيرته الخالية من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي على مستوى جميع المسابقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم
عن عن "ما وراء الطبيعة".. ماذا قال أحمد أمين للعربية.نت؟

الأكثر قراءة

قصة قصة "الساحر المصري" وخنقه ابنته حتى الموت في نيويورك
جريمة أخرى جريمة أخرى "غامضة" لمصور بلبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟
بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها
عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة
بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور
سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد