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مدرب نيوكاسل يرفض الاستقالة بعد الخروج من كأس الرابطة

بروس
فريق بروس خسر أمام برنتفورد

مدرب نيوكاسل يرفض الاستقالة بعد الخروج من كأس الرابطة

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نيوكاسل - رويترز

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يتقبل ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد الانتقادات الموجهة ضده عقب الخسارة 1-صفر أمام برنتفورد المنتمي للدرجة الثانية، والخروج من كأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الثلاثاء، لكنه أكد أن هذا لن يدفعه إلى الاستقالة من منصبه.

وسجل جوش داسيلفا هدف فوز برنتفورد في الشوط الثاني ليحرم نيوكاسل من التأهل لقبل نهائي كأس الرابطة لأول مرة في أكثر من أربعة عقود. وتسببت النتيجة في غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت مطالبات من المشجعين بإقالة بروس.

وقال بروس: الجماهير لها وجهات نظرها، لذا ينبغي أن أتقبل ما أتعرض له. هذا جزء لا يتجزأ من تدريب نيوكاسل. يجب قبول الانتقادات التي تعتبر مستحقة تماما، لم نقدم المطلوب لذا علينا تقبل ما نتعرض له. لم نكن من المفترض أن نخسر في دور الثمانية مع امتلاك فرصة الوصول إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في 44 عاما.

ويحتل نيوكاسل المركز 12 في الدوري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة وسيواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة قبل أن يستضيف ليفربول حامل اللقب في 30 ديسمبر.

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