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مرشح رئاسة برشلونة يكشف لـ"العربية" عن نواياه تجاه بقاء ميسي

مرشح رئاسة برشلونة يكشف لـ"العربية" عن نواياه تجاه بقاء ميسي

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دبي - قناة العربية

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كشف جوردي فاري المرشح لرئاسة برشلونة الإسباني أنه قادر على إبقاء الأسطورة ليونيل ميسي في صفوف النادي الكاتالوني، مشيراً إلى أن استمرار المدرب الحالي رونالد كومان يعتمد على نقاش مستقبلي سيجمع المرشح الرئاسي بالهولندي.

وسيتكون فاري من ضمن عدة مرشحين رئاسيين يتنافسون على رئاسة النادي العريق في يوم 24 المقبل لاختيار أحدهم خلفاً للمستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال فاري في لقاء حصري مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": قدمت مشروع سحب الثقة من إدارة جوسيب ماريا بارتوميو بسبب عدة ملفات، منها قضية ميسي وخروج نيمار وكذلك الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وزاد: المشروع الرياضي يمر بفترة سيئة، وأريد عمل مشروع اقتصادي ورياضي في برشلونة لإعادته إلى الواجهة كأحد أبرز الأندية في العالم.

وأتبع: سنتوجه إلى القضاء للتحقيق مع الإدارة السابقة، ولا أستطيع الجزم بأن هناك شُبه فساد تدور حول الإدارة السابقة حول الديون التي تسببت بها.

وحول تعليق المرشح الآخر جوان لابورتا صورته بالقرب من ملعب ريال مدريد، أجاب: كان من المفترض على لابورتا أن لا يعلق الصورة الشهيرة، كون النادي يمر بفترة عصيبة من الناحية الاقتصادية. وأردف: أما عن عودة نيمار فنحن نعمل على ذلك لأننا نبحث عن اللاعبين الأفضل في العالم، فهم ينعشون المشروع الرياضي وكذلك الاقتصادي.

وواصل حول مستقبل المدرب الحالي: كومان مدرب برشلونة في الوقت الراهن، وعندما أصل إلى الرئاسة، فسأجلس معه لشرح مشروعه، وإذا كان بيننا اتفاق على ذلك فإنه سيستمر.

وأفاد رجل الأعمال الإسباني عن ميسي الذي قدم طلباً للرحيل من النادي، ويمكنه الانتقال مجاناً مطلع العام المقبل: سأستطيع إقناعه بالبقاء في برشلونة، فليونيل يحتاج إلى مشروع جديد، الحافز، الإدارة التعامل الجيد، ولاعبين مميزين يساعدونه في الفوز بالبطولات.

ولم ينجح فاري في الانتخابات الماضية صيف 2015، وعن ذلك يوضح: في الانتخابات الماضية لم أكن أعرف النادي جيداً، واليوم أنا جاهز تماماً ولدي المشروع المناسب بعد دراسة وافية.

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